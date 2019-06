Der Verein Freunde und Förderer des Klinikum laden am Montag, 24. Juni, um 19 Uhr in den Konferenzsaal des Klinikums (U 101) zu einem Vortrag ein. Das Thema lautet "Doping - schneller, höher, weiter in Sport und Gesellschaft". Doping ist nicht nur eine Thema im Spitzensport, sonder in der ganzen Gesellschaft. Der Eintritt ist frei. Einladung ergeht an alle Interessierten. red