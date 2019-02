Donalds Mauer?

Baut Donald Trump seine geliebte Mauer nach ziemlichen Schwierigkeiten nun am Ende in Ebelsbach? Bei einem ersten Blick könnte man es jedenfalls vermuten. Aber es kann Entwarnung gegeben werden: Die grauen hohen Betonteile sind lediglich die ersten Stücke für den neuen "Aldi"-Markt. Puh. Noch einmal Glück gehabt. Ebelsbach wird also nicht geteilt. Foto: Ralf Naumann