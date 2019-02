"Donald Trump" bei der FOS

Voller Spannung durften die 11. und 12. Klassen der FOS Kronach im Englischunterricht Matthias Fifka zu seinem Vortrag über "Donald Trump - An Evaluation at Half Time" begrüßen, in dem Fifka Bilanz der ersten beiden Jahre der Regierung Trumps zog.

Fifka, Vorstand des Instituts für Wirtschaftswissenschaft und Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Erlangen-Nürnberg, ist Spezialist für das Thema, da er langjährige Erfahrungen im englischsprachigen Raum hat. In verständlichem Englisch machte er den Schülern in einem sehr informativen und vor allem objektiven Vortrag die komplizierten Weltthemen zugänglich, wie zum Beispiel den Handelskrieg zwischen den USA und China, Trumps Wahlversprechen oder seine bereits erfolgte Steuerreform. So konnte sich jeder Schüler über die Taten und bisherigen strategischen Züge Trumps ein eigenes Bild machen. Das schaffte einen Überblick und manchen Schülern eventuell sogar einen neuen Blickwinkel auf den Präsidenten der USA.

Im Anschluss ergriffen die Schüler die Gelegenheit, Fifka Fragen zu stellen, wie zum Beispiel nach seiner Einschätzung der aktuellen Akzeptanz Trumps in der US-Bevölkerung. Sowohl die Schüler als auch die Lehrer waren vom sympathischen und unterhaltsamen Expertenvortrag begeistert und würden sich freuen, wenn Fifka im nächsten Schuljahr wieder zu einem Vortrag nach Kronach kommen würde.

FOS-Infoabend

Für Schüler, die an einer Aufnahme an die SABEL Fachoberschule interessiert sind, findet am 19. Februar um 18.30 Uhr ein Informationsabend statt. Schüler und Eltern sind dazu auf den Loewe Campus in der Industriestraße eingeladen.

Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten Interessierte auf www.sabel-kronach.de. red