Die Studiobühne Bayreuth bringt dieses Jahr zu den Sommerspielen in der Eremitage Bayreuth "Don Juan oder der steinerne Gast " auf die "Bretter" des Römischen Theaters - eine barocke Sommerkomödie, die alle Register des Freilichttheaters zieht. Premiere des Stücks ist am Samstag, 15. Juni, um 20 Uhr. Weitere Termine: 19., 21., 22., 25., 27., 29. Juni, sowie am 2., 3., 9., 10., 12., 16., 20., 21. Juli jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es an der Theaterkasse, Opernstraße 22 in Bayreuth (Telefon: 0921/69001. red