"Don Giovanni" im Zeiler Kino

Am Dienstag, 8. Oktober, um 19.45 Uhr wird Mozarts Oper "Don Giovanni" in einer Live-Übertragung des Royal Opera House in vielen Kinos in Deutschland und Österreich gezeigt. Das Capitol-Theater in Zeil gehört dazu. Die Tragikomödie rund um den Meister der Verführung, Don Giovanni, gilt als ein packendes Drama mit komplexen Charakteren und herrlichen Melodien, von Don Giovannis überschwänglicher "Champagner-Arie" bis zu Don Ottavios Liebeserklärung "Dalla sua Pace". Viele Kinos zeigen die Oper auch als Aufzeichnung in den Wochen danach. red