Don Camillo 2.0 besichtigen

Lange ruhte in der Marktgemeinde Mitwitz im Keller des Gemeindehauses der evangelischen Kirchengemeinde der Jugendkeller "Don Camillo" im Dornröschenschlaf. Zur Neuentstehung der Jugendräume findet am kommenden Freitag, 23. November, um 17 Uhr im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Mitwitz ein Infoabend statt. Ziel ist es, die Jugendräume des Don Camillo wieder neu zu beleben. In der Einladung an die Jugendlichen heißt es, man wolle für sie die Räume schaffen, in denen sie sich dann zu bestimmten Zeiten treffen können. Alle Kinder und Jugendlichen zwischen neun und 15 Jahre sind mit ihren Eltern eingeladen, um miteinander zu überlegen, wie ein schöner Gruppenraum geschaffen werden kann. red