Don-Bosco-Musikanten im Finale

Die Don-Bosco-Musikanten Bamberg haben das Finale des Grand Prix der Blasmusik erreicht. Sie haben das Online-Voting gewonnen und fahren zum Finale nach Kempten.

Den Musikern der Don-Bosco-Musikanten fiel es nicht schwer, den allgemeinen Ausgehbeschränkungen zu folgen. In der Zeit von 11 bis 13 Uhr war bei allen die Radiosendung "So schön klingt Blasmusik" auf BR Heimat Pflicht. In dieser Sendung wurden die drei Sieger des durch ein Online-Voting ausgetragenen Vorentscheids zum Grand Prix der Blasmusik 2020 bekanntgegeben. Dazu hatten sich auch die die Bamberger angemeldet.

Gefeiert wurde "viral"

Moderator und Mitorganisator Georg Ried machte es spannend. Nachdem die dritt- und zweitplatzierte Blasmusikformation schon genannt wurden, verkündete er um kurz vor zwölf Uhr die Siegerkapelle der Abstimmung: die Don-Bosco-Musikanten aus Bamberg.

In den sozialen Netzwerken und Nachrichtendiensten glühten sprichwörtlich die Drähte, und die große Freude über die Qualifikation wurde "viral" gefeiert.

Der Grand Prix der Blasmusik wird seit 2017 veranstaltet und endet jeweils mit dem Finale, welches auch 2020 in der BigBox-Veranstaltungshalle in Kempten im Allgäu stattfindet. Veranstalter sind der bekannte Moderator Georg Ried vom Bayerischen Rundfunk und Georg Preisinger mit seiner Veranstaltungsagentur.

Im Vorentscheid stellten sich die Don-Bosco-Musikanten sieben anderen Blaskapellen aus Deutschland, Österreich und Südtirol zur Abstimmung. Hinter den Bambergern haben sich die Strawanzer Blaskapelle aus Österreich und die "Hopfenmusig" aus Südtirol ebenfalls für das internationale Finale qualifiziert. Dort wird jede Kapelle einen Auftritt von etwa 30 Minuten spielen. Dabei müssen zwei noch nicht veröffentlichte Neukompositionen aufgeführt werden. Die Entscheidung über den Sieg trifft eine internationale Fachjury, der in der Vergangenheit Ernst Hutter, Trompetenlegende Walter Scholz, Pepe Lienhard aus der Schweiz oder Bob Ross, der Chef des Ensembles Blechschaden und langjähriger Solohornist der Münchner Philharmoniker angehört haben.

Neben den regelmäßig stattfindenden Europameisterschaften der böhmischen und mährischen Blasmusik ist der Grand Prix der Blasmusik wohl der bekannteste Wettbewerb für Blaskapellen im deutschsprachigen Raum. red