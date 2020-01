Don-Bosco-Fest mit Bamberger Erzbischof

Die Pfarrei Don Bosco Forchheim feiert am Sonntag, 26. Januar, das Don-Bosco-Fest. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick wird in Konzelebration den Festgottesdienst (10.30 Uhr) begehen. Der Gottesdienst wird mit neuen geistlichen Liedern gestaltet. Nach dem Festgottesdienst ist zum Stehempfang in den Pfarrsaal eingeladen. Es besteht die Möglichkeit zur Begegnung und zum Gespräch mit dem Erzbischof. Den Begegnungsnachmittag bei Kaffee und Kuchen gestalten die Kinder des Kinderhauses ab 15 Uhr. Für den Abend findet ein Weinfest ab 19 Uhr, ebenfalls im Pfarrsaal, mit Unterhaltung, Sketchen und einem Mitbringbüfett statt. red