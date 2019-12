Domvikar Weismantel spricht in Haßfurt

Die Charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche in der Region Haßfurt/Schweinfurt lädt für Donnerstag, 12. Dezember, zu einem Vortrag ins Pfarrzentrum ein. Domvikar Weismantel spricht zu dem Thema: "Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit". Beginn ist um 19.45 Uhr. Der Abendgottesdienst entfällt, da am Morgen ein Rorategottesdienst stattfindet. Alle Interessierten sind willkommen. red