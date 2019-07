Domplatz gesperrt

Für das Heinrichsfest ist der Domplatz für den Motorradgottesdienst am Samstag, 13. Juli, von 14 bis 23 Uhr und am Sonntag zwischen 6 bis 17.30 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Aufgrund der Sperrung muss die Buslinie 910 am Wochenende vom 13. bis 14. Juli eine Umleitung nehmen, teilt die Stadt weiter mit.

Am heutigen Samstag fährt die Linie 910 ab Betriebsbeginn zunächst regulär. Nach 13.45 Uhr nimmt sie eine Umleitung und fährt ab ZOB über Wildensorg zum Klinikum Michelsberg und zurück. Die Abfahrten erfolgen zwischen 14.10 und 19.10 Uhr stündlich. Auf der Hinfahrt können die Haltestellen "Am Kranen" bis "Domschule" nicht bedient werden. Die Rückfahrten starten am Klinikum Michelsberg um 13.46 Uhr und erfolgen zwischen 14.36 und 19.36 Uhr stündlich. Die Haltestellen "Jakobsplatz" bis "Schönleinsplatz" werden nicht bedient. Die Fahrten der Linie 913 um 13.20 Uhr, 14.20 Uhr und 15.20 Uhr ab ZOB enden an der Haltestelle "Michelsberger Wald". Die Rückfahrten, die normalerweise um 14.02, 15.02 und 16.02 Uhr am Domplatz starten, beginnen an der Haltestelle "Michelsberger Wald". Die Haltestellen "Jakobsberg" bis "Domplatz" entfallen. Die Fahrten der Linie 913, die an der Haltestelle "Klinikum Michelsberg" beginnen oder enden, werden von der Linie 910 übernommen.

Die Anruf-Linien-Taxi-Fahrten werden bis circa 23.15 Uhr ebenfalls umgeleitet. Informationen zu den einzelnen Fahrten gibt es bei der jeweiligen telefonischen Bestellung.

Am Sonntag startet die Linie 910 um 9.15 Uhr und fährt zwischen 10.10 und 18.10 Uhr stündlich jeweils zu Minute 10 vom ZOB über Wildensorg zum Klinikum Michelsberg und anschließend zurück. Die Haltestellen "Am Kranen" bis "Domschule" (Hinfahrt) sowie "Jakobsplatz" bis "Schönleinsplatz" (Rückfahrt) werden nicht bedient. red