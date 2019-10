Domino-Effekt an der Ampel

Zu einem Unfall ist es am Dienstag, 15. Oktober, gegen 16.40 Uhr in der Münnerstädter Straße in Winkels gekommen. Drei Autos waren daran beteiligt. Kurz nach der Tankstelle hielt eine Autofahrerin verkehrsbedingt an der roten Ampel. Die Fahrerin dahinter stoppte ihren Pkw ebenfalls. Bevor die beiden Fahrzeugführerinnen bei Grün weiterfahren konnten, fuhr ein dritter Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf den vor ihm stehenden Wagen auf, der dann wiederum mit dem Pkw davor kollidierte. Die Frau im mittleren Auto wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 4000 Euro. pol