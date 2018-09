Dominik Schwabe: "Hätte nicht gedacht, dass wir so einen Start hinlegen"

Zwei Kronacher Teams sind in der Kreisklasse 2 richtig gut in Fahrt. Die TSF Theisenort will ihre Siegesserie gegen Siedlung Lichtenfels fortsetzen. Und der SV Fischbach erwartet den ATSV Gehülz, der am vergangenen Wochenende seinen ersten Punktgewinn feierte. Dominik Schwabe, der Trainer der Fischbacher, spricht mit dem FT über den Spieltag, an dem er nicht auf dem Platz stehen wird. Beim Spiel in Altenkunstadt hatte sich der 36-Jährige in einem Zweikampf einen Innenbandriss am linken Knie zugezogen und wird als Spieler deshalb längere Zeit fehlen. Herr Schwabe, Sie haben mit Ihrer neuen Mannschaft einen nahezu perfekten Saisonstart hingelegt. Hätten Sie das so erwartet und sehen Sie dennoch an einigen Stellen Verbesserungsbedarf? Dominik Schwabe: Ja, den hätten wir fast gehabt. Leider haben wir das Spitzenspiel beim FC Altenkuntstadt/Woffendorf mit 0:3 verloren. Wir waren an diesem Tag einfach die schlechtere Mannschaft. Wir kamen absolut nicht ins Spiel und das ist bei einer Spitzenmannschaft wie Altenkuntstadt einfach nicht drin. Klar war unsere Leistung schlecht an diesem Spieltag, aber ich muss auch dazu sagen, dass wir sehr dezimiert waren. Wir können einfach keine fünf Leistungsträger, wie es Michael Jakob, Benni Seifert, Chris Schedel, Johannes Hermann und Thomas Hanna für uns sind, ersetzen. Das soll jetzt aber keine Entschuldigung sein für die schlechte Leistung, weil alle Mannschaften mit Spielen unter der Woche zu kämpfen haben. Aber ich bin im Großem und Ganzen mit den gezeigten Leistungen und erzielten Ergebnissen sehr zufrieden.

Klar gibt es immer wieder Dinge zu verbessern, deswegen bin jetzt froh, dass diese englischen Wochen vorbei sind und wir wieder zweimal pro Woche intensiv Trainieren können. Unsere Defensive steht sehr gut.. Nur müssen wir unser Offensivspiel verbessern und vor allem die Spiele besser kontrollieren, in denen wir in Führung gehen. Und nein, ich hätte es nicht gedacht, dass wir so einen Start hinlegen. Man ist neu im Verein, hat seine Philosophie vom Fußball und das muss erstmal zusammen finden. Ich bin glücklich darüber, das es gerade so gut läuft und ich bin stolz, ein Teil dieses Vereins zu sein.

Wie schätzen Sie Ihren nächsten Gegner, den ATSV Gehülz ein? Wenn man den ATSV Gehülz unterschätzt, wird das ein verdammt schweres Spiel. Sie haben jetzt ihren ersten Punkt geholt und werden Blut geleckt haben, um weitere einzufahren. Gehülz hat in der jetzigen Situation nicht viel zu verlieren und wird alles raushauen, um aus Fischbach Punkte mitzunehmen. Ich werde mein Team richtig einstellen, um die weiße Weste zu Hause behalten zu dürfen.

Welches ist für Sie das interessanteste Spiel an diesem Wochenende? Für mich ist das Topspiel TSF Theisenort gegen Siedlung Lichtenfels. Wir hatten ja das Vergnügen gegen die TSF schon und sie haben eine sehr spielstarke Mannschaft mit zwei bis drei Spielern, die ein Spiel alleine entscheiden können. Sie sind nicht ohne Grund Topfavorit auf die Meisterschaft. Zur Borussia kann ich nicht viel sagen, aber sie werden nicht ohne Grund da vorne mitspielen. Ich tippe 3:1 für die TSF. dob