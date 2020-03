Dominik Kunze ragt heraus

Im vorletzten Heimspiel der Bundesligasaison zeigten die Kegler des SKC Victoria Bamberg beim 6:2-Sieg gegen Nibelungen Lorsch mit 3915:3551 Kegeln eine starke Vorstellung. Der alle überragende Spieler war Dominik Kunze mit 710 Kegeln. Durch diesen Erfog hat sich die Victoria wieder auf Platz 3 vorgekämpft.

Am Start kamen Hejhal, Seiler und Barth zum Einsatz, die auf Wernz, Steinhauer und Gutschalk trafen. Hejhal präsentierte in seinem Duell mit Wernz steigende Form und siegte verdient mit 3:1 Satzpunkten (SP) und 649:568 Kegeln.

Der junge Seiler, der sich über die Leistungen in der zweiten Mannschaft empfohlen hatte, kam mit 169:157 prächtig aus den Startlöchern. Doch danach war sein Gegner Steinhauer der überragende Mann und ging mit 2:1 SP in Führung. Trotz des Ausgleichs von Seiler mit 168:154 zum 2:2 nach Sätzen sollte es nicht ganz reichen, da Steinhauer gegenüber Seiler die Nase mit 659:637 vorne hatte.

Barth kam gegen Gutschalk mit 157:143 besser aus den Startlöchern, aber danach war der Gast aus Hessen der bessere Spieler. Alle drei Sätze gingen nun auf das Konto von Gutschalk, und somit ging auch dieser Mannschaftspunkt (MP) an die Nibelungen, die mit 2:1 MP führten, aber in der Kegelwertung mit 46 in Rückstand lagen.

Nun galt es für das Bamberger Schlusstrio Wittke, Wilke und Kunze gegen Walter, Osinski und Straub das Blatt zu wenden. Mit den Ergebnissen von 175:147, 162:140 und 161:142 machte Wittke mit Walter kurzen Prozess und sicherte sich bereits nach dem dritten Satz den MP vorzeitig.Wilke, der zu Hause ebenfalls eine Bank ist, sicherte sich nach verlorenem ersten Satz mit 169, 167 und 181 alle Folgesätze und damit auch den MP.

Parallel brannte Dominik Kunze ein Feuerwerk ab. Mit 173 gestartet, ließ er das Weltklasseergebnis von 194 folgen. Als Kunze den dritten Satz mit 168:126 gewann, war ein Traumergebnis möglich. Unter dem Jubel der Zuschauer folgten nochmals 175 Kegel, was phänomenale 710 ergab. SKC SKC Victoria Bamberg - Nibelungen Lorsch 6:2

(16:8 Satzpunkte / 3915:3551 Kegel) Hejhal - Wernz 3:1 (649:568) Seiler - Steinhauer 2:2 (637:659 ) Barth - Gutschalk 1:3 (613:626) Wittke - Walter 3:1 (630:585) Wilke - Osinski 3:1 (673:555) Kunze - Straub 4:0 (710:558)