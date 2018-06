Dominik Kißler war vier Tage im Parlament

Der Forchheimer Dominik Kißler nahm diese Woche an der Parlamentssimulation "Jugend und Parlament" des Deutschen Bundestages teil. Vier Tage lang war er auf Einladung des Bamberg/Forchheimer Bundestagsabgeordneten Andreas Schwarz SPD ) in Berlin.Dabei erlebte er laut Pressemitteilung des Wahlkreisbüros von Schwarz den hektischen Sitzungsalltag eines Bundestagsabgeordneten: Treffen der Landesgruppe, Fraktionssitzung und Gesetzesberatungen im Ausschuss. "Es ist wichtig für die jungen Menschen, zu verstehen, wie komplex so ein Gesetzesvorhaben ist, wie schwer auch manchmal eine Kompromissfindung sein kann und warum vielleicht manchmal alles etwas länger dauert, als sich das manch einer wünscht", sagt Andreas Schwarz, "ich finde klasse, dass junge Menschen wie Dominik sich dafür interessieren und begeistern können."Zum Abschluss des Planspiels kam es noch zu einem gemeinsamen Treffen im Büro des Bundestagsabgeordneten Schwarz und einem gemeinsamen Foto mit ihm und der Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD)."Mir hat das Planspiel großen Spaß gemacht. Ich konnte unglaublich viel lernen und habe viele spannende Gespräche geführt", berichtet Dominik Kißler, "mir ist es wichtig, dass ich mich künftig auch im realen Leben politisch engagiere. Deshalb bin ich am Montag auch in die SPD eingetreten." red