Wegen Arbeiten an der Stromleitung bleibt der Bamberger Dom am Mittwoch, 16. Oktober, ganztags geschlossen. Die Kapitelsmesse um 8 Uhr findet in der Kunigundenkapelle am Dompfarrhaus statt. Sollte die Maßnahme bis zum Abend nicht abgeschlossen sein, wird auch der Rosenkranz um 19 Uhr dort gebetet. Alle Domführungen an diesem Tag müssen entfallen. red