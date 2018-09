Dolomiten und Venedig beim Seniorenkreis

Der Seniorenkreis St. Johannes trifft sich am heutigen Mittwoch, 5. September. Zu Gast ist Erich Reiz, der mit Lichtbildern in die Welt der Dolomiten und zu einem Ausflug nach Venedig führt. Gäste sind willkommen. Los geht es um 14 Uhr im Pfarrzentrum am Melchior-Otto-Platz. red