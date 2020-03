Dold lädt zum Singen wie vor 60 Jahren ein

Die Bürger aus der Gemeinde Rentweinsdorf und Umgebung erheben die Stimmen bei einer Singveranstaltung, zu der Walter Dold für Donnerstag, 19. März, einlädt. "Singen wie vor 60 Jahren" ist angesagt. Der frühere Hauptschullehrer wirkt seit mittlerweile 60 Jahren als Kirchenmusiker in Rentweinsdorf. Bei dem musikalischen Treffen um 19 Uhr im Marktsaal geht es um Kanons und mehr: "Wer gerne kommt, ist gern gesehen", sagt Dold. "Wer meint, dass er kommen muss, darf daheim bleiben." Wer die Kanons schon vorher einmal singen will, ist eingeladen, am Montag, Dienstag und Mittwoch, also am 16., 17. und 18. März, zum Üben zu den Dolds nach Hause (Sendelbach 18) zu kommen. Los geht es dort an den drei Tagen um 19.30 Uhr. eki