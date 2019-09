Dold erklärt "Geschichte"

Mit einer Andacht in der Kirche um 19 Uhr geht es los am Donnerstag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Danach setzt Walter Dold im Marktsaal seine Reihe mit Veranstaltungen zu diesem besonderen Feiertag der Deutschen fort. In Bildern und Geschichten erklärt Dold seine eigenen Erfahrungen mit "Geschichte". Nicht nur weit weg und in der Vergangenheit werde Weltgeschichte geschrieben, sagt der frühere Lehrer, "auch direkt vor unserer Nase". Er habe früher alle Gäste in seinem Haus an die innerdeutsche Grenze geführt, um sie an dieser Erfahrung teilhaben zu lassen. Die Aufstände in der DDR, die 1989 zur Wiedervereinigung führten, machten ihm klar: "Geschichte ist das, was man erlebt". Selbst die eigene Lebensgeschichte, sagt Dold, reicht weit zurück. "Wir leben mit der Geschichte, wir laufen darinnen herum - sie gehört einfach dazu." Daher ist es dem 83-Jährigen wichtig, den 3. Oktober auf eigene Weise zu gestalten: Er zeigt Bilder von der Steinzeit bis zur ehemaligen Grenze, aber auch Fotos aus dem Markt, die heute nicht mehr möglich sind: Die alte Schule und der Bahnhof sind verschwunden, auch die Misthaufen im Dorf und die Ziegen auf dem Dach des Nachbarn. Der Eintritt ist, wie immer bei Dold, "freiwillig". eki