Dolce Vita auf dem Kulmbach Marktplatz

Auf dem Kulmbacher Marktplatz steigt am Samstag zum zehnten Mal die Italienische Nacht. Die Stadt Kulmbach und die Agentur "Vaganza" haben sich ein tolles Programm für Groß und Klein ausgedacht. Das Motto lautet "Pizza, Pasta & Musica".

Dass Kulmbach ab und an italienische Wetterverhältnisse zu bieten hat, ist längst bekannt. Am Samstag kommt einiges an Dolce Vita dazu. "Die Italienische Nacht ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir haben uns ordentlich ins Zeug gelegt, um den Besuchern eine schöne Veranstaltung bieten zu können", so Ronald Friedlein von "Vaganza".

Der erste Hingucker ist der beliebte Autokorso sein, der ab 17 Uhr seine Runden durch die Kulmbacher Innenstadt dreht. Diesmal kann man aber nicht nur Ferraris vom Autohaus Isert bewundern, auch automobile Kostbarkeiten des Oldtimer-Stammtisches Kulmbach und Vespa-Roller sind mit von der Partie - also "Bella Italia" auf zwei und auf vier Rädern.

Kulinarisch werden die Besucher wie gewohnt mit vielen mediterranen Köstlichkeiten verwöhnt. Das ohnehin schon hervorragende Angebot am Gourmetstand von Sternekoch Alexander Herrmann wird durch Leckereien heimischer italienischen Restaurants erweitert. Erstmals können auch Tische mit Bedienung in den Bereichen "Alla Rustica" (Telefon 09221/ 4491) und "Caffé la Piazza" (09221/8787118) reserviert werden.

Ab 19 Uhr sorgt auf dem Marktplatz die Band "Napoli Latina" mit italienischen Hits für ausgelassene Stimmung.

Auch Oberbürgermeister Henry Schramm freut sich schon auf das diesjährige Programm: "Das Eventteam hat es geschafft, die Italienische Nacht mit vielen neuen Ideen zu bereichern. Und auch unsere Innenstadthändler tragen mit ihren bis 22 Uhr und länger geöffneten Geschäften dazu bei, dass wir uns auf einen wunderschönen Abend mit südländischem Piazza-Flair freuen können." red