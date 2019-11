Dokumentation im Seniorenzentrum

"Film ab" hieß es im August im Seniorenzentrum Martin Luther: Ein Filmteam des Kultursenders "Arte" kam in die Pflegeeinrichtung, um die Präventionsmaßnahme "Es war einmal... Märchen und Demenz" zu begleiten. Der Sender zeigt am Freitag, 29. November, um 16.40 Uhr den Beitrag "Märchenwissenschaft - Geschichten mit Gänsehautfaktor", in dem die in Streitberg gedrehten Sequenzen zu sehen sein werden. red