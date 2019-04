Dohlen treiben ihr Unwesen auf dem Uetzinger Friedhof

In "Stephans Wirtshaus" fand kürzlich die Pfarrversammlung der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Johannes der Täufer statt. Stadtpfarrer Georg Birkel ging auf die anstehenden Veränderungen im Seelsorgebereich ein.

Gudrun Gehringer vom Pfarrgemeinderat (PGR) informierte zunächst über den Planungsstand der Jubelkommunion, die am 19. Mai in Uetzing stattfindet. Das Herausfinden der Jubelkommunikanten sei aufgrund des Datenschutzes eine aufwendige Arbeit, so Gehringer.

Kerstin Weis berichtete von den Aktivitäten der 14 Ministranten in der Pfarrkirche. Hierbei ging sie auf die 72-Stunden- Aktion der "UFOS" vom 23. bis 26. Mai sowie auf den Ministrantentag am 6. Juli ein. Roswitha Klemenz informierte über die Veranstaltungen im Rahmen der Erwachsenbildung sowie über den Seniorenfasching und das Fastenessen in der Pfarrei. Von den zahlreichen geselligen Angeboten in der Seniorenarbeit berichtete Anita Wudy.

Wallfahrtsführer Wolfgang Herold ging kurz auf die Gößweinsteiner Wallfahrt ein. Am viertägigen Gebetsgang nahmen 96 Pilger teil. Von der Wallfahrt an Maria Geburt im September nach Marienweiher berichtete Roswitha Klemenz. 2019 findet die Marienweiher-Wallfahrt vom 7. bis 8. September statt. Weiterhin ging Klemenz auf die Bittgänge nach Serkendorf und Frauendorf ein. Die alljährigen Wallfahrten führten zum Staffelberg und nach Vierzehnheiligen. Der Uetzinger Kirchenpfleger Josef Weis ging zunächst auf die Kollekten in der Pfarrei ein. Die Mülltrennung im Friedhof bereitet dem Kirchenpfleger immer wieder Sorgen, denn Plastik- und Papierabfälle gehören nicht in die "biologische" Abfallgrube. Weiter informierte er über die Situation im Kinderhaus Sankt Johannes der Täufer.

Der Stublanger Kirchenpfleger Wolfgang Herold berichtete von den Filialkirchen Sankt Nikolaus und Sankt Gumbertus. Kirchenpfleger Andreas Kerner aus Oberlangheim wies auf die Bildstockanlage zwischen Oberlangheim und Uetzing beim Wanderparkplatz hin. Die Elemente stellen die vierzehn Nothelfer und die Mutter Gottes dar. Die Einweihungsfeier hierfür ist am 28. Juni, erklärte Kerner. Zum Schluss wies Kerner auf anstehende Renovierungsarbeiten im Oberlangheimer Schwesternhaus und Pfarrhaus hin.

Schlemmerbend sehr beliebt

Von der Serkendorfer Marienkapelle berichtete die Mesnerin Kerstin Weis. Sehr gut angenommen wird der Schlemmerabend in Serkendorf. Am 14. Juli findet die Kirchweih in den "oberen Dörfern" mit einem Gottesdienst in der Marienkapelle statt. PGR-Vorsitzende Andrea Kerner ging in ihrem Jahresbericht auf die Nachprimiz mit Neupriester Tobias Fehn, den Abschied von Susanne Lindner und Josef Ellner im Lautergrund sowie auf das "stürmische" Pfarr- und Erntedankfest ein. Um die Pfarrgemeinde mehr in das Kirchengeschehen einzubinden, bat Andrea Kerner, dass sich Personen für den Lektorendienst, als Kommunionhelfer sowie als Wortgottesdienstleiter ausbilden lassen. Mit Gemeindereferenten Matthias Beck ist ein "Familiendinner" vorgesehen. Stadtpfarrer Georg Birkel dankte den Uetzinger Ortsvereinen für die Unterstützung bei den kirchlichen Ereignissen. Eine rege Diskussion kam abschließend über den Zustand der Grabstätten im Uetzinger Friedhof auf. Vermehrt würden hier die Gräber durch Dohlen verschandelt. Hans Schauer wünschte sich, dass mehr alte Kirchenlieder in den Gottesdiensten gesungen werden. gkle