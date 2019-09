Dörflich-christliche Gemeinschaft gelebt

Für den ganzen Ort ist das Stiftungsfest des Sankt Michaelsvereins am Schutzengelfest ein feierliches Ereignis. Der katholische Männerverein mit seiner 126-jährigen Geschichte feiert es seit Jahren, ein Zeichen für die dörfliche und christliche Gemeinschaft und den Zusammenhalt.

Unterstrichen wird das durch die Anwesenheit der Vereine mit ihren Fahnenabordnungen, Pfarrgemeinderäte, Bürgermeister und Marktgemeinderäte. Traditionsgemäß ist auch die KAB Medlitz bei diesem Fest dabei. So präsentierte sich schon bei der Kirchenparade ein schönes buntes Bild. Begleitet von den Itzgrunder Musikanten (Dirigent Stefan Pechmann) bewegte sich der Zug zur Festmessfeier in der Pfarrkirche Sankt Peter und Paul. Präses Pfarrer Reinhold Braun erinnerte an das große Fest zum 125-jährigen Bestehen des Vereins.

Einen Umbruch im Vereinsleben habe es danach mit der Neuwahl der Vorstandschaft gegeben. Sie sei inzwischen fest etabliert und habe alle anstehenden Aufgaben souverän gemeistert.

"Wenn ich diene", sagte der Pfarrer, "bin ich an meinem Platz so wichtig wie ein Erzengel." In der Predigt sprach Braun von glücklichen Engeln und deren künstlerischer Darstellung in den christlichen Kirchen, die vielfältig und zahlreich sei. Meist blicken sie fröhlich und singen zum Lobe Gottes.

Abschließend informiert Braun, die Strukturreform im Erzbistum Bamberg sei abgeschlossen, Rattelsdorf gehöre jetzt zum Seelsorgebereich Itz-Main. Leitender Pfarrer sei Markus Schürrer , Breitengüßbach.

Bei der anschließenden Sakramentsprozession trugen Christian Heisig, Peter Merlo, Matthias Gründel und Andreas Pechmann die Schutzengelstatue. nr