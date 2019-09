Döberl führt Bundesverband

Sebastian Döberl ist der neue Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren. Mit der Wahl des Bayreuthers hat das größte Netzwerk junger Unternehmer in Deutschland bei der Bundeskonferenz in Wuppertal die Weichen für die Zukunft gestellt.

Döberl war früher bayerischer Landesvorsitzender und bis zuletzt stellvertretender Bundesvorsitzender. Der Netzwerkgedanke auf persönlicher wie politischer Ebene sei seine Motivation für das Engagement für den Verband, sagte er. Seine Pläne für das Juniorenjahr 2020 machten dies deutlich.

Neue Art zu arbeiten

Unter dem Jahresthema "Zusammen. Zukunft. Unternehmen" strebt der Prokurist des Bayreuther Unternehmens Eisen & Sanitär Bauer unter anderem eine Verdichtung der Zusammenarbeit der regionalen Wirtschaftsjuniorenkreise und Landesverbände mit dem Bundesverband an.

Innerhalb des Jahresmottos steht außerdem die Auseinandersetzung mit der neuen Art zu arbeiten - "New Work" - auf dem Plan. In der Zukunft der Arbeits- und Bildungswelt sieht der 34-Jährige sowohl Chancen als auch Herausforderungen für junge Unternehmer und Führungskräfte und machte auf die Notwendigkeit der Symbiose von Leben und Arbeiten aufmerksam: "New Work stellt die Potenzialentfaltung eines einzelnen Menschen in den Mittelpunkt. Mit der Transformation der Arbeitswelt öffnen sich neue Türen zur Fachkräftesicherung in Unternehmen. Gerade die junge Wirtschaft sollte sich trauen, Veränderungen für sich zu nutzen und mit gutem Beispiel für etablierte Unternehmen vorangehen."

Das Thema Fachkräftesicherung will Döberl, der als IHK-Betriebswirt über den zweiten Bildungsweg Karriere gemacht hat, als einen Schwerpunkt seiner Arbeit setzen. Zuletzt liegt Döberl die positive Verankerung des Unternehmertums in der Gesellschaft am Herzen. red