"Dober dan" in Buchbach

Wie in vielen Kirchengemeinden so fand auch in der Buchbacher Sankt-Laurentius-Kirche der Weltgebetstag der Frauen statt. Unter dem Motto "Kommt, alles ist bereit!" war man in diesem Jahr nach Slowenien eingeladen.

Stimmungsvoll mit einem Tanz - für eine Kirche eher ungewöhnlich - wurde der Weltgebetstag in Buchbach eröffnet. "Dober dan - Guten Tag!" lautete dann auch der slowenische Gruß zu Beginn des Gebetstages an die vielen Frauen und ein paar wenige Männer, die der Einladung nach Buchbach gefolgt waren. Einige Frauen, traditionell slowenisch gekleidet, trugen Texte vor und schlugen eine Brücke zu diesem Land Slowenien und der dortigen Entwicklung. Gemeinsam betete man für die Teilhabe aller, ganz besonders der Frauen in unseren Gesellschaften und Kirchen. Als Sinnbild dafür stand der gedeckte Tisch - der Altar, an dem noch Platz frei war.

Der NGL-Singkreis Buchbach unter der Leitung von Karolin Zipfel umrahmte den Gebetstag gesanglich. Im Vorfeld des Gebetstages hatten Frauen den Abend vorbereitet, um ganz im Sinne der Losung aus Slowenien. "Kommt, alles ist bereit!" eine große Tafel zu bereiten. Zum Zeichen des Dankes für den Besuch erhielten die Gäste zur Erinnerung ein kleines Salzsäckchen.

Im Anschluss an den Gottesdienst waren die Teilnehmer des Weltgebetstages ins Kulturhaus eingeladen, um landestypische Speisen und Tee zu genießen. Das Kulturhaus war wie die Kirche ebenfalls in den Farben Sloweniens Weiß-Blau-Rot geschmückt. uzi