"Do dud dä fei deä Oäsch weh!"

A lso die Gschicht, wu ich eich heit derzell, is wos ganz Bsonders, su wos, wus in der greßden Zeidung vo Bamberch und Umgebung nu nie gebn hodd. Es is a hechsd agdueller und brisander Johresriggbligg auf die logalen Ereichnisse in der wichdigsden Schdadt außerhalb vo Bamberch, wu der FT (FD) glesn werd. Wu des sei kann, wolld iä wissen: nadierli in der frängischn Weldschdadt Herzi-Aura.

Des Schdeedtla is ja su wos wie der Nobl der Weld. Des ham aa mei Freind Heiner und unsere Schdammdischkammeroden bei unsern ledsdn Schdammdisch in alden Joär fesdgschdelld. Und wall Herzi-Aura su wichdi is, ham mir beschlossn, däss mir, wie si dees fier aaner großen Zeidung gheerd, an eichena Johresriggbligg machen sollerdn, su wie mer dees von Fernsägn aa kennd. Der Moderader, der wu des Word gfiehrd hodd, su wie im Fernsäng, woär ganz eindeidi unser Schdammdischoberhaubd: mei Freind Heiner. Der Heiner hodd dann gsachd, däss mir ieber den ledsdn Joär redn missn, ieber Wichdis und all des, wos do su woär und däss alle Schdammdischbrieder su wos sänn wie die Reborder aus der ganzn Weld. Do ham alle nu amoll an diefn Schlugg von ihrn Seidla gnumma, ham si graischberd und grod hie ghoggd, als wenn a Kammera auf ihna grichd wär.

A gridischer Beobachder

"Schwerbungd Nummer eins in Herziaura 2019 woär der Neibau vo unnern Radhaus", hodd der Heiner angfanga und hodd den Reborder Hans des Word erdeild. Der Hans is a gridischer Beobachder vo der Schdadtbolidig und hodd a Schde-i-dmend gecher den Neibau abgebn: Erschdn häds dees nedd brauchd, wall des Rodhaus in der Puma gud aufghobn is und zweidens, wall mer do den schenn Schlossgroobn dodal hie machdn dud.

"Iech geb neer die Meinung vo die masdn Leid widder", hodd der Hans zer seiner Rechdferdichung gsochd. "Und am meisdn reihd mich der Grumanns Bert, denn dees is der ärmsde Deifel in sein Haisla neber derer Radhausbauschdell." (Eichendli hodd der gsachd "des is die ärmsde Sau", obber su wos und solche Ausdrigg derf mer ja in der Zeidung nedd schreibn!)

Dann hodd die Kammera, die wu in Werglichkeid goär nedd do woär, an Schwenk gmachd und die Schdimmung in Hellers Hans sein Wärdshaus aufgnumma. Und aa alle Schdammdischbrieder ham den Hans Rechd gebn.

Und dann is des nächsde wichdiche Dema angschbrochn woärn: Do is es um der SCHDUB ganga.Iä glabbd goär nedd, wos do füä a Gschrei woär. Die masdn, a die Junga, ham gmaand, däss sie des nimmer derlebn werr, däss die amoll foärn wird, und scho glei goär nedd durch der Rathgeber- odder durch der Flughafnschrass. Und a boär von Schdammdisch ham aa nu vo der aldn Eisabohn vo Erlang raus draamd.

Mir ham dann aa ieber der Fernsehsendung "Jetzt red i" dischberiert, und der Heiner hodd a woars Word, also des Word zern Sundooch gschbrochn: "Zer wos braugn mir a kinsdliche Indelligenz, wenn mir Herziaurier a echde Indellenz ham?"

Und wieder anganga is des Dischgeriern ieber der Fußgängerzone in der Haubdschdrass und ieber der Bärchermasderwohl in März. Nedd alle woärn ieberzeichd, däss der German widder durchkummd - obber bei die annern Kandidadn sän scho arche Zweifel aufkumma, obs die baggen kenna.

Die Wärdshäuser schderbn aus

Mir häddn nu a boär Schdund weider dischgerierd, wenn der Heiner nedd a Machdword gschbrochn hädd: "Eds ham mir su vill gred, obber ieber des Wärdshausschderbn in Schdeedtla ham mir nedd gredt. Wos nidsn die ganz Fressdembel in Schdeedla, wensd ball ka gscheids Wärdshaus mehr hosd, wusd amoll in Ruh dei Seidla Bier dringn kannsd und wos bassierd, wenn amoll der Hellers Hans ganz zumachd odder die Giddi nimmer bediena kann, wall sie Krambfadern hodd?"

"Iä sächd scho, Frogn ieber Frogn", hodd der Heiner gsochd und sei Schlussword woär wie fasd immer: "Do dud dä fei deä Oäsch weh, wennsd Du sichsd, welche Brobleme auf uns nu zukumma, vo die E-Audo und vo der Umweld wolln miä goär nedd redn!"

Klaus-Bedä