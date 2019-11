Do dud dä fei deä Oäsch weh!

A lso, die Gschicht, wu ich eich heit amoll widder derzelln will, is vo unsern Schdeedla, des wu der Nabel der Weld is. Mir redn vo unserer einmalichen Bauschdruggdur und vo der Schönheid von den Schdeedtla, die wu eds leider Goddes wecher den Radhausneibau nimmer so schee sei wärd. Ka Mensch kann dran glaabn, däss der scheene Schlossgroobn widder su werd, wie der amoll woär! Obba greina hilfd neggs, mir Herziaurier senn Schdehaufmännli und mir hamm schon vill ieberschdandn.

Mei Freind Heiner, wu a echder Herziaurier is, hod gjammerd, däss in Schdeedtla fasd goär neggs mer los is. Und wie iech neili amoll widder in meiner Lieblingswärdschafd drin bein Hellers Hans woär, hodd deä Heiner den neisden FT derbei ghabbd und hodd derzelld, däss mir in Herziaura schwere Zeidn endgechen geh werrn.

Do sänn sugoär die greßden Blägger auf amoll ganz leis woärn und ham aufgmerggd, wos deä vuägleesn hodd. Do woär zer lesn; däss miä in Daidschland vill zu wenich "weibliche Strassen-Naama" ham. Deswechn hodd der Schdadtrad beschlossn, däss eds die Bürcher neia Naama fier Strassen vuäschloogn solln, wu mid Frauen zamhänga dun.

Do is a groß Gschrei drin bei Heller anganga. Der Buudsn hodd gmannd, miä ham doch scho Weibsbilder-Schdrassn: Bei uns gibds die Anna Hermann Schdrass und aa die Mader Rossali Schdrass und aa die Henry Dunand Schdrass. Obber doo is a groß Gschrei anganga in derer Wärdschafd, wall aaner, der wu amoll zwaa Silvesder auf der Universidäd gschdierd hodd, brodesdierd hodd, däss "Henry Dunand" doch ka Weibsbild is, sondern der Gründer vo den Vau-DE-Ka odder vo den Rodn Kraiz odder su wos Ähnlichs. Do hodd kaaner meä wos dergechn soogn draua.

Dann ham miä ann Schdadtplan hergnumm und haben noch Weibsbilder Schrassn in Herziaura gsuchd: Miä ham gfunna: Mercedes-Gleitze-Strass, wall die amoll a dolle Schwimmerin woär, Maria Ward und nu a boär annere Klosderschwesdern Schrassn, wie Schwester-Enodia-Schdrass, dann nu die Maria-Lerch-Schdraass (wu ka Schwesder nedd woär) und aa a Kunigundnschdrass. Obber des alles hodd unsere Schdammdischbrieder nedd glangd: "Mir sollerdn Strassn und Bläds doch aa nooch lebendiche Weibsbilder nenna", hodds do ghaaßn.

Der erschde Voäschlooch woär "Giddi Adler odder Giddi-Heller-Adler-Boulevard" füä deä Haubdschdrass voärn Hellers Hans seiner Wärdschafd, wall die doch su a berfeggde Bedienung is, wu soford sichd, wenn aaner vo die Schdammdischler sei Seidla ausdrungn hodd. Und a Annerer hodd gmaand, däss die Redda-Müller-Schimmel eichendli aa a Schdrass verdienerd, wall si die doch auskennd in Schdeedtla und immer füä alle Bürcher doo is - ob die wolln odder nedd, däss deä Margdblads nooch dera benennd werrn sollerd: "Redda-Müller-Schimmel-Margdblads", aa wenn des a weng lang is.

Und dann senn unsere Schdammdischler nu annere Waggerla eigfalln: aa die klaa Elke Bauer vo der SPD odder die grüne Uschi Schmid, die wu immer so draurich schaud, wall sie nu niggs woärn is.

Unser Bärchermasderi, die Renade Schroff wu a echde Rode is, sollerd ihrn Naama fier den Postkreisl hergebn, wall doch um derer sich bei der SPD fasd alles drehd: also "Renade-Schroff-Kreisl" basserd scho. Do hadd dann der Schdammdisch-Senior, der Schmidts Hans, brostiduierd "Mir missn fei vo die Schwarzn aa jemand vuäschloogn!" Mich schdrahld in Schdaaweech immer die Sabine Hanisch su arch an, däss iech an derer fasd nedd vorbeikumm. Die is nedd neer hübsch, die mecherd sugoär Bärchermasderi wern und wall der Schdaaweech scho su arch lang ka echder schdaanier Wech is, kennerd der in Zukunfd "Sabine-Hanisch-Wech" haaßn. Do woärm mir si alle einich, däss des Waggerla nedd zer korz kumma derf.

Und am End vo der "Miss-Wahl" für Weibsbilder in Schdrassenanma hodd nu aaner vuägschloogn: Vo der Frau Abgeordnedn Bridda Dassler habbd iä nu goär niggs gsachd. Vo derer hängd ja in der Badgass scho a Schild mid ihrn Naama drauf, die däd iä "Bridda-Dassler-Schrassn-Schild" villeichd sugoär selber zohln und füä der Schdadt Geld schboärn.

Und wie mir su sinniert ham, is uns die Idee kumma, däss mä eds a Bürcherbegern schdardn kenererdn, däss Herziaura endli a weng weiblicher wern dud. Deswegn solln eds bei der nächsdn Wahl von unsern neia Bärchermasder die Herziaurier abschdimma, wos sie füä Frauen-Weibsbilder-Schdrassn-Nama mächerdn.

Do hodd mei Freind Heiner, der wu a echdeer Frauenfän is neer nu gsochd, "Do dud mä fei deä Oäsch weh!" wenn ich siech, worieber Iä Eich die Kebf zerbrechd!

Und iech frooch mich: wos maand iä, welche Damen-Schrassn-Nama kennerdn miä nu braugn?

Iä sechd scho: Froogn ieber Froogn!

Klaus Bedä