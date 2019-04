DLRG zeigte, wie in Notfällen zu handeln ist

Die jahrelange Zusammenarbeit der unterfränkischen DLRG-Ortsverbände in Ebern und Schonungen mit der DLRG Lübecker Bucht bei den Wachdiensten am Timmendorfer Strand machte es möglich, dass auch dieses Jahr die DLRG Ebern zwei Dozenten im Rettungswesen der DLRG Lübecker Bucht für die Leitung eines Sanitätshelfer- und Sanitätslehrganges in der Grundschule in Ebern gewinnen konnte.

Unter deren Leitung wurden, wie die DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) mitteilte, 28 Teilnehmer geschult. Teilnehmer der DLRG Ebern waren: Peggy Weinfurtner, Ines Hufnagel, Annalena Weinfurtner, Elia Weinfurtner, Oliver Schmidt, Christoph Marks, Kilian Marks, Matthias Weinfurtner und Lukas Müller.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die verschiedenen einzuleitenden Notfallmaßnahmen gerichtet, denn je nach Zustand des Patienten können sich die anzuwendenden Maßnahmen deutlich unterscheiden. So ist zum Beispiel ein atmender, bewusstloser Patient in die stabile Seitenlage zu bringen und die Atmung ständig und regelmäßig zu beobachten. Sobald jedoch die Atmung des Patienten aussetzt, ist der gleiche Patient auf einer stabilen Unterlage in Rückenlage (Flachlagerung) zu bringen und sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung zu beginnen, wie es hieß.

Mit diesen Grundlagen wurde der Umgang mit Patienten in Notfallsituationen geschult. Dazu gab es praktische Übungen.

Konkrete Beispiele

In der Praxis kamen zum Beispiel die Schaufeltrage und die Vakuummatratze zum Einsatz. Im Hallenbad wurde mit dem "SpineBoard" das achsengerechte Drehen trainiert. An zahlreichen Fallbeispielen wurde das Erlernte geschult.

Speziell wurden noch Hygiene und Desinfektion durchgenommen. Der "DLRG-Sanitäter bei Großeinsätzen, Registrierung von Patienten und Rettungsdienststrukturen" waren ebenso Ausbildungsinhalte. red