DLRG würdigt Projekt

Kernkompetenz der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist unbestritten die Wasserrettung. Immerhin ist der Verband der weltweit größte seiner Art. Tödlich verlaufende Unfälle sind an bewachten Gewässern glücklicherweise nur noch selten zu verzeichnen. Neben dem - nicht immer ungefährlichen - Einsatz zahlreicher Rettungsschwimmer und -taucher ist dies maßgeblich der vorbeugenden Wirkung der anwesenden Strand- bzw. Badaufsicht zu verdanken.

Kehrseite der Medaille: Unbewachte Freigewässer, deren es gerade im Freistaat Bayern, auch in Franken, viele gibt, erweisen sich als große Gefahrenschwerpunkte. Rettung, die erst herbeigerufen werden muss, kommt zwangsläufig trotz stetigen Bereitschaftsdienstes häufig zu spät.

Aus diesem Grund sieht die DLRG in der vorbeugenden Gefahrenaufklärung ein weiteres wichtiges Standbein ihres ehrenamtlichen Engagements. Das zur Jahrtausendwende gestartete Kindergartenprojekt, längst auf Kinder und Jugendliche im Schulalter ausgeweitet, hat sich als überaus erfolgreich erwiesen. Die Zahl der Todesopfer aus diesen Altersgruppen ist in der Tendenz deutlich gesunken.

Seit 2008 engagiert sich, initiiert von Rettungsschwimmerin Rita Stadter-Bönig und unterstützt von deren Tochter Felicitas, die DLRG Bamberg-Gaustadt im Projekt. In altersgerechter Weise erfahren die Teilnehmer, wie sie Gefahren erkennen und durch umsichtiges Verhalten vermeiden. Thema ist zudem die angemessene Reaktion im Notfall: Hilfeleistung ohne Eigengefährdung, Alarmierung der Rettungskette, Erstversorgung der geborgenen Person.

Ihr Einsatz wurde jetzt im Rahmen der Hauptversammlung des Ortsverbands gewürdigt. So erhielt Felicitas Bönig die Ehrennadel in Bronze des DLRG-Landesverbands Bayern, Rita Stadter-Bönig das Verdienstzeichen in Bronze des Bundesverbands.