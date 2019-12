DLRG-Wanderung mit Fackeln

Zu einer besonderen Wanderung und Feier hatte der Ortsverband Ebern der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) eingeladen. Dazu trafen sich rund 120 Kinder und Erwachsene vor dem Eberner Hallenbad, um dort mit Fackeln ausgestattet zu werden. Klaus Bayersdorfer und Stefan Walter führten Jung und Alt zum Vereinsheim nach Fierst. Die neue Vorsitzende Nicole Fehn und der Technische Leiter Andreas Mölter empfingen die DLRG-Wanderer in vorweihnachtlicher Atmosphäre. Der Nikolaus kam in Begleitung von Knecht Ruprecht, um seine Geschenke an die Kinder zu verteilen. In seinem golde-nen Buch waren nur gute Taten von den Aktiven verzeichnet, die er in Versform vortrug. jrs