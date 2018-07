DLRG Hirschaid nimmt neues Dienstfahrzeug in Betrieb

red



Die DLRG ( Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Hirschaid feiert am Samstag, 7. Juli, im Rahmen eines Hoffestes das zehnjährige Bestehen ihres First-Responder-Dienstes (Ersthelfergruppe). Am 1. Juli 2008 war eine entsprechende Vereinbarung mit dem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Bamberg-Forchheim abgeschlossen worden. Im Rahmen eines kleinen Festaktes ab 14.30 Uhr wird dann das "neue" Einsatzfahrzeug durch die Hirschaider Geistlichkeit gesegnet. Bürgermeister Klaus Homann ( CSU ) werde symbolisch den Fahrzeugschlüssel übergeben, heißt es in der Mitteilung.Als Ehrengäste haben sich unter anderem die Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml (CSU), sowie die Bundestagsabgeordneten Andreas Schwarz SPD ) und Thomas Silberhorn (CSU) angemeldet. Beim Hoffest stehen Spaß und Spiel für die Kinder im Vordergrund. Für sie stehen eine Hüpfburg und viele Spielmöglichkeiten zur Verfügung. Die Robbe Nobbi wird sie über die Gefahren am Wasser aufklären. Mit dem Fest will die DLRG-Ortsgruppe das Fahrzeug offiziell in Dienst stellen und andererseits auf die Notwendigkeit von Spenden aufmerksam machen: Für den Dienst, den die DLRG Hirschaid an Wochenenden rein ehrenamtlich durchführt, werden keine staatlichen Mittel zur Verfügung gestellt.