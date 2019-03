DLRG denkt an ein Wasserrettungszentrum

Beim Ortsverband (OV) Forchheim der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) fand die Jahreshauptversammlung mit anschließendem Ehrungsabend statt. Der Vorsitzende Ralf Gügel hob in seinem Bericht vor allem die beiden elementaren Säulen einer Rettungsorganisation, Ausbildung und Einsatz, hervor.

Im Bereich der Ausbildung sei der OV Forchheim seit jeher sehr gut aufgestellt. Angefangen bei den auf ein halbes Jahr im voraus ausgebuchten Schwimmkursen für Kinder über die sehr gut besuchten Trainingsstunden und die Ausbildung in Erster Hilfe werde von den Mitgliedern exzellente Arbeit geleistet.

Auch im Bereich Einsatz stehe Forchheim sehr gut da. Bereits drei Jahre ist der Ortsverband nun an die zentrale Rettungsleitstelle Bamberg-Forchheim angeschlossen und wird bei entsprechenden Einsätzen im und am Wasser alarmiert.

Sehr erfreulich sei auch, dass der Ortsverband im März einen neuen Einsatzwagen erhalten hat, der den Bedürfnissen eines Wasserrettungs-Fahrzeuges optimal Rechnung trägt. Jedoch stellten das neue Fahrzeug sowie fehlende Schulungs-, Ankleide- und Sanitärräume den Ortsverband auch immer wieder vor logistische Probleme, so dass über verbesserte räumliche Gegebenheiten in Form eines Wasserrettungszentrums nachgedacht werden müsse. Hierbei stehe man allerdings erst am Anfang und sondiere mögliche Grundstücke und Finanzierungsmöglichkeiten.

Ein weiterer Schwerpunkt besteht im verstärkten Aufbau und der Förderung des Jugend-Einsatz-Teams (JET), um den Nachwuchs gezielt an die Aufgaben einer Rettungsorganisation heranzuführen. Jedoch gibt es laut dem Vorsitzenden sehr wohl auch Schattenseiten: "Trotz der großen Anzahl von 600 Mitgliedern ist der Anteil der Aktiven doch sehr überschaubar." Die vielfältigen und auch zeitintensiven ehrenamtlichen Aufgaben lasten in seinen Augen auf zu wenigen Schultern. Hier müsse das Ziel darin bestehen, möglichst viele Mitglieder noch dazu zu animieren, Aufgaben im Verein und für das Ehrenamt zu übernehmen.

Dank an die Mitglieder

Mit einem Dank an alle Mitglieder für ihre Treue und ihren Einsatz für den Verein beendete der Vorsitzende seine Rede. Im Anschluss daran informierte Schatzmeister Matthias Kestler über eine erfreuliche Kassenlage. Trotz eines nicht unerheblichen Eigenanteiles am neuen Einsatzwagen befinde sich der Ortsverband in einem soliden finanziellen Fahrwasser. Sehr erfreulich ist auch die Zuwendung von 2400 Euro vom Förderverein der Sparkasse Forchheim für die Unterstützung der Forchheimer Jugend-Einsatz-Truppe.

Danach berichteten der Technische Leiter Mario Großkopf und der Technische Beisitzer Gerhard Rossa von den durchgeführten Schwimmkursen, Schwimmausbildungen sowie Erste-Hilfe-Ausbildungen, und darüber, dass das sehr gute Niveau nicht nur gehalten, sondern durch weitere Ausbilder und Ausbilder-Helfer sogar gesteigert werden konnte. 100 Stunden im Bereich Schwimmausbildung, 400 Stunden im Bereich der Rettungsschwimmausbildung sowie zahlreiche Abnahmen von diversen Schwimmzeichen, volle Kurse und die Beteiligung an den Trainingsstunden zeigten dies eindrucksvoll.

Wertvolles Glied in Rettungskette

Auch im Rahmen der Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) konnte der OV Forchheim in mehreren Einsätzen unter Beweis stellen, dass er seine Hausaufgaben gemacht hat und im Bereich der Wasserrettung ein wertvolles Glied in der Rettungskette darstellt. 150 Bootsstunden, 160 Einsatzstunden, 310 SEG-Stunden und circa 800 Stunden Wachdienst zeugen von dem zeitintensiven, ehrenamtlichen Einsatz der Mitglieder.

Auch vor kurzem konnte man beim Schneechaos in Südbayern tatkräftig unterstützen. Sehr erfreulich ist es auch, dass der Ortsverband seit Oktober 2018 mit Stefan Jachim und Mario Großkopf nun auch zwei "Einsatzleiter Wasserrettung" stellt, welche im Einsatzfall für die Koordinierung der Einsatzkräfte verantwortlich sind.

Die stellvertretende Jugendvorsitzende Susanne Schönfelder berichtete von zahlreichen Veranstaltungen. Die Kassenprüfer Adolf Schramm und Heinz Endreß bestätigten dem Schatzmeister eine vorbildliche Kassenführung. Der gesamte Vorstand wurde danach durch die Mitglieder einstimmig entlastet.

Danach führten Ehrenmitglied Gerhard Kummerer und der Vorsitzende Ralf Gügel die Ehrungen für langjährige Mitglieder durch: Erika Großkopf für 40 und Christian Kalb für 25 Jahre. red