DJK zu Gast in Coburg

In der Bayernliga Nord der Fußball-C-Junioren tritt die DJK Don Bosco Bamberg am Samstag um 11 Uhr beim FC Coburg an. Die Partie des FC Eintracht Bamberg bei der SpVgg Oberfranken Bayreuth wurde auf Mittwoch, 31. Oktober, 18.30 Uhr, verlegt. FC Coburg - DJK Don Bosco Bamberg

Ein weiteres Schwergewicht der Bayernliga Nord vor der Brust haben die Wildensorger in Coburg. Die Vestekicker gelten als sehr erfahrenes und eingespieltes Team. Die Mannschaft spielt seit einigen Jahren in fast gleichbleibender Besetzung. Insbesondere bei Rückständen sind sie jederzeit in der Lage, die Partie zu drehen. Als Galionsfiguren aus diesem Ensemble stechen der spielstarke Antreiber, Lennart Wöhner, sowie die brandgefährlichen Torjäger Norik Höhn und Riyazdin Khalili hervor. Auch wenn die Trauben beim FC Coburg hoch hängen dürften, sollte eine Überraschung nicht unmöglich sein. Dazu bedarf es aber aufseiten der Wildensorger viel Willenskraft und eine andere Körpersprache als zuletzt. RM