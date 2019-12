DJK will Kellerderby gegen Letzten aus Jena gewinnen

Die Basketballer der BG Litzendorf (5.) bestreiten ihr letztes Hinrundenspiel in der 2. Regionalliga Nord nach drei Auswärtsfahrten am Sonntag (16 Uhr) wieder in der Memmelsdorfer Seehofhalle. Zu Gast ist der Tabellennachbar DJK Neustadt an der Waldnaab (4.). Am Samstag (18 Uhr) trifft die DJK Don Bosco Bamberg (10.) zum Vorrundenausklang in der Halle am Georgendamm auf den Tabellenletzten Science City Jena III. BG Litzendorf - DJK Neustadt a.d. Waldnaab

Die DJK Neustadt an der Waldnaab schob sich jüngst mit einem überraschenden 87:81-Sieg über den USC Leipzig in der Tabelle auf Platz 4 vor die BGL. Beide Teams sind punktgleich und werden sich wohl wieder einen heißen Kampf liefern. Bei den Litzendorfern kehren nach überstandener Krankheit wieder einige Spieler zurück aufs Parkett, die bei der herben 61:96-Schlappe vergangene Woche in Zwickau noch schmerzlich vermisst wurden. Die Gastgeber sind hochmotiviert, diese bittere Niederlage vergessen zu machen und das Jahr 2019 mit einem Heimsieg zu beschließen. Dafür bauen die Jungs um Trainer Alex Sandyk auch auf die Unterstützung ihrer Fans. DJK Don Bosco Bamberg - Science City Jena III

Der Aufsteiger aus Thüringen gewann bislang nur sein erstes Spiel in dieser Saison gegen Chemnitz II und wird sicher alles daransetzen, seine Bilanz gegen einen direkten Gegner im Abstiegskampf zu verbessern. Die DJK auf der anderen Seite will dieses Heimspiel unbedingt gewinnen, um den Anschluss an das hintere Mittelfeld der Tabelle nicht zu verlieren. Nach der schwachen Offensivleistung im letzten Spiel in Gotha (82:54) muss es den Bambergern wieder gelingen, auf beiden Seiten des Feldes zu überzeugen. Da am Samstag auch das Ehemaligenturnier am Kaiser-Heinrich-Gymnasium stattfindet, werden die DJKler wohl auf ihre Youngster Bollerhoff und Rosiwal verzichten müssen. Trainer Clemens Rüb sagt: "Die Mannschaft muss aber auch so stark genug sein, um den notwendigen Sieg einzufahren." lr/crü