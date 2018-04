DJK will ins Mittelfeld

Priegendorf will sich in der Fußball-Kreisklasse Bamberg 1 mit einem weiteren Sieg vor dem Abstieg sichern, Rentweinsdorf muss bei der SpVgg Lauter ran.



FC Rentweinsdorf -

SpVgg Lauter

Der FC Rentweinsdorf (4.) ist erfolgreich aus der Winterpause gestartet, für einen der beiden vorderen Plätze kommt er aber nicht mehr in Frage. Die Aufgabe gegen den Tabellenzweiten wird ein schweres Unterfangen, doch sind die Gastgeber jederzeit in der Lage, auch diesen zu schlagen.



TSV Staffelbach -

FC Baunach

Für beide Teams aus dem Tabellenmittelfeld ist die Saison so gut wie gelaufen. Nach oben und auch nach unten ist der Zug abgefahren, was jedoch nicht heißen soll, dass man doch noch den einen oder anderen Platz gutmachen möchte. Der Heimvorteil räumt der Viktoria ein kleines Plus ein.



SpVgg Trunstadt -

DJK Priegendorf

Nach dem 2:0-Sieg der Priegendorfer am Donnerstag beim TSV Ebensfeld II steht zwei Tage später ein weiteres Auswärtsspiel bei der SpVgg Trunstadt auf dem Plan. Es ist eine Begegnung, in der erneut eine kompakte Mannschaftsleistung der Gäste gefragt ist. di