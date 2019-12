DJK verliert Kellerduell

Ein Spiel zum Vergessen erlebte die BG Litzendorf (4.) in der 2. Basketball-Regionalliga bei der klaren 61:96-Niederlage in Zwickau (6.). Auch die DJK Bamberg (10.) geriet auswärts unter die Räder und verlor das Kellerduell in Gotha (11.) mit 54:82. GGZ Basket Zwickau - BG Litzendorf 96:61

Von Beginn an zeigten die nur zu acht angereisten Gäste wenig Intensität in der Verteidigung und eine hohe Fehlerquote. Da sie im ersten Viertel offensiv noch mithalten konnten, betrug der Rückstand nur drei Punkte (19:22). Im zweiten Viertel verlor die BGL im Angriff reihenweise den Ball und kassierte Fast-Break-Punkte der Sachsen. Zur Halbzeit war bereits eine Vorentscheidung gefallen (50:26). Litzendorf kam nochmals motiviert aus der Kabine, kassierte aber nach einem weiteren Ballverlust sofort einen Dreier und konnte die Zwickauer Offensive auch weiterhin nicht stoppen. Da sich die Gäste im Angriff weiter fast ausschließlich auf Würfe von außen verließen, diese aber nicht fallen wollten, wuchs der Rückstand weiter an (75:43). Das letzte Viertel gestaltete sich ausgeglichen, da sich beide Teams nun mit dem Ausgang des Spiels abgefunden hatten. Für die Litzendorfer gilt es, diese Partie schnellstmöglich abzuhaken. BG Litzendorf: Rockmann (20), Dippold (17), Sperke (11), Kolbert (8), Ruhl (3), Schlaug (2), Roch, Ueberall Rockets Gotha - DJK Don Bosco Bamberg 82:54

Auch wenn Gotha mit sechs Spielern antrat, die tags darauf für Erfurt in der ProB aufliefen, ist die schwache Vorstellung der DJK vor allem in den Schlussminuten enttäuschend. Die Bamberger kamen gut in die Partie und punkteten mit Ritli und Raum sowohl von Außen als auch unter dem Korb. Ein 8:0-Lauf brachte den Hausherren die erste zweistellige Führung (29:19), die bis zur Halbzeit Bestand hatte. Nach der Pause hatten die Hausherren Schwierigkeiten gegen die Bamberger Zone, die DJK kam auf fünf Punkte heran (52:47). Fünf Zähler der Gothaer zu Beginn des Schlussabschnitts brachten wieder den alten Zehn-Punkte-Rückstand, den die DJK durch eine schwache Offensivleistung nicht mehr aufholen konnte. In den letzten Minuten gestattete die DJK den Hausherren einen 18:0-Lauf, der zur deutlichen Niederlage führte (82:54). lr/crü DJK Don Bosco Bamberg: Ritli (19/4 Dreier), Neudecker (8/1), Pedro (7), Raum (5), Burger (4), Adams (3), Popp (3), Zohner (3), Schmitt (2)