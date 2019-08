DJK unterstützt Kinderhaus

Das Schlumpfparty-Wochenende im Juli war wieder ein voller Erfolg, daher spendete die DJK Schlimpfhof einen kleinen Beitrag an das Kinderhaus Oberthulba. Stephanie Brand übergab im Namen der Vorstandschaft der DJK Schlimpfhof den Scheck in Höhe von 250 Euro dem Kinderhaus Oberthulba. Susanne Schmitt, langjährige Kindergärtnerin, sowie Ann-Kathrin Muth und Sabine Eyrich-Halbig aus der Vorstandschaft des St. Johannes Vereins Oberthulba nahmen den Scheck mit großer Freude an.

So können für jede Gruppe wieder ein paar neue Spiele angeschafft werden. Darüber freuen sich sicherlich alle Schlimpfhofer Kindergartenkinder und alle kleinen Fans, die sich im Kinderhaus sehr wohlfühlen. Heuer fand die 19. Schlumpfparty in Schlimpfhof statt. Dank Vorstand Klaus Täuber und dem weiteren Vorstandsteam sowie den vielen freiwilligen Helfern aus Schlimpfhof und einigen auswärtigen Helfern, sei es möglich, dieses Fest zu veranstalten. Der Verein hofft, dass der Zusammenhalt bleibt und noch viele Feste gefeiert werden können. red