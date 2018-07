DJK-SV Neufang verteidigt Gemeinde-Titel

Endtabelle, Turnier D-Junioren





Das zweite Wochenende der Sportwoche beim SV Steinwiesen begann mit dem letzten Spieltag der Steinwiesener F-Junioren. Die Jungs des SVS gewannen klar mit 7:1 gegen die SG Wallenfels.Anschließend spielten die E2-Junioren ihr letztes Spiel gegen den TSV Windheim II. Nach einem 0:3-Rückstand gewann Steinwiesen noch mit 6:4. Da der FC Unter-/Oberrodach sein Finalspiel nicht gewinnen konnte, fuhren die Steinwiesener E-Junioren die Meisterschaft auf der Couch ein.Beim Turnier der D-Jugend gingen zehn Teams aus ganz Oberfranken an den Start. Gespielt wurde auf zwei Kleinfeldern, anders wie gewohnt auf dem größeren Platz. Viele Teams setzten auch schon E-Jugendspieler ein, die sich gegen körperlich überlegene und ältere beweisen konnten.Die JFG Oberes Rodachtal II ging fast komplett mit dem 2007er Jahrgang (E-Jugend) an den Start und brachte den ein oder anderen Gegner ins schwitzen. Die beiden Halbfinalspiele wurde erst jeweils im Neunmeterschießen entschieden. Am Ende setzte sich aber doch die spielerisch stärkste Mannschaft durch.Im Finale gewannen die Jungs der JFG Bayreuth West/Neubürg mit 2:0 gegen die JFG Steinachtal.1. JFG Bayreuth West/Neubürg2. JFG Steinachtal3. JFG Oberes Rodachtal I4. JFG Frankenwald5. SpVGG Bayern Hof6. JFG Oberes Rodachtal II7. VFB Moschendorf8. SG Naila/Selbitz9. FC Kronach 10. TSV WeißenbrunnDie Halbfinalspiele des Gemeindecups der Marktgemeinde Steinwiesen gewannen die Favoriten klar: DJK/SV Neufang - SG Nurn/Tschirn 10:0; SV Steinwiesen - SG Birnbaum 5:0.Beim Spiel um Platz 3 im Gemeinde-Cup 2018 trennten sich in einer zähen Partie die SG Birnbaum und die SG Nurn/Tschirn mit 0:0.Das anschließende Elfmeterschießen gewann die SG Birnbaum mit 4:2. Im Finale traf der Kreisklassist und Gastgeber SV Steinwiesen auf den Titelverteidiger und Kreisligisten der DJK/SV Neufang.Die stark ersatzgeschwächte Heimelf zog sich zu Beginn des Spiels weit zurück und überließ dem Favoriten, der auch nicht komplett besetzt angetreten war, das Feld. In einer Partie ohne große Highlights merkte man beiden Mannschaften die vielen Spiele in den vergangenen Tagen an. Die Gäste hatten mehr Spielanteile und der SVS setzte auf Konter.Jeweils kurz vor der Halbzeit und kurz nach der Halbzeit ging die DJK durch ein Eigentor und einen Elfmeter mit 2:0 in Führung. Lucas Hollendonner verkürzte jedoch nach einem schönen Spielzug auf 1:2. Kurze Zeit später glich Sven Simon nach einem Eckball zum 2:2 für Steinwiesen aus.Doch Neufang ging wieder in Front: Ein vermeintlich haltbarer Schuss aus 16 Metern rutschte dem Steinwiesener Torwart Florian Gremer durch die Finger und kullerte zum 2:3 ins Tor. Die Gelb-Schwarzen warfen nun alles nach vorne, aber es sollte an diesem Tage nicht sein. Kurz vor Schluss starteten die Gäste aus Neufang noch einen Konter, diesen musste Uli Rehm nur noch über die Linie drücken.Beim Preisbierkopf mit festen Partnern gingen zwölf Paare an sechs Tischen an den Start. Der Sieg ging nicht zum ersten Mal an Reinhard und Christine Kuhnlein.