DJK-SV Neufang bleibt weiter ungeschlagen, TSV Stockheim feiert knappen Erfolg

Die Tischtennis-Herren des DJK-SV Neufang haben mit einem deutlichen Heimerfolg gegen den noch ungeschlagen gewesenen TTC Hof III ihre Tabellenführung in der Bezirksliga verteidigt. Auf dem dritten Rang rückte der TSV Stockheim nach seinem knappen Auswärtssieg in Konradsreuth vor. Einen Punkt entführte der SV Hummendorf aus Oberkotzau. Remis spielte auch der ATSV Reichenbach beim TTC Köditz, was zugleich der erste Punkt für den Liganeuling war.

DJK-SV Neufang - TTC Hof III 9:3

Die Hausherren hatten einen Auftakt nach Maß, denn mit dem Gewinn aller drei Doppel sowie der Einzel von Michael Kolb und Michael Beitzinger gingen sie mit 5:0 in Front. Da in den folgenden vier Paarungen nur Christan Stöcklein punktete, hatten die Gäste auf 6:3 verkürzt. Doch mit Beginn der zweiten Einzelrunde schlugen Kolb und Beitzinger erneut zu. Nico Trebes zog den Schlussstrich unter den Doppelpack des unbezwungenen Spitzenreiters.

Ergebnisse: M. Kolb/Beitzinger - Alkemmosh/Görler 3:1, Trebes/B. Kolb - Fritz/Simon 3:1, Stöcklein/Kotschenreuther - Peter/Peschke 3:2, M. Kolb - Simon 3:0, Beitzinger - Fritz 3:0, Trebes - Görler 0:3, Stöcklein - Alkemmosh 3:2, B. Kolb - Peschke 1:3, Kotschenreuther - Peter 2:3, M. Kolb - Fritz 3:0, Beitzinger - Simon 3:2, Trebes - Alkemmosh 3:1.

TV Konradsreuth II - TSV Stockheim 7:9

Stockheim verschaffte sich zwar eine vermeintlich beruhigende 4:1-Führung, doch nach drei Niederlagen am Stück war der Vorsprung dahin (4:4). Dann nahmen die "Bergleute" aber das Geschehen wieder in die Hand und brachten sich durch Klaus Hilbert, Werner Buckreus, Jürgen Heinlein und Harald Wich mit 8:4 nach vorne. Doch die Gastgeber konterten erneut (7:8). Da Heinlein und Wich im Schlussdoppel nach 1:2-Satzrückstand noch die Oberhand behielten, war der Auswärtserfolg perfekt.

Ergebnisse: Wrobel/T. Koschemann - Buckreus/Martin 3:2, Unglaub/G. Koschemann - Heinlein/Wich 0:3, Haag/Steinmeyer - Hilbert/Detsch 1:3, Stelzer - Heinlein 0:3, Unglaub - Buckreus 1:3, Wrobel - Martin 3:1, T. Koschemann - Wich 3:2, Haag - Detsch 3:1, Steinmeyer - Hilbert 1:3, Stelzer - Buckreus 0:3, Unglaub - Heinlein 2:3, Wrobel - Wich 1:3, T. Koschemann - Martin 3:1, Haag - Hilbert 3:0, Steinmeyer - Detsch 3:0, Wrobel/T. Koschemann - Heinlein/Wich 2:3.

ATSV Oberkotzau - SV Hummendorf 8:8

Als der SV Hummendorf mit 6:2 vorne lag, deutete vieles auf dessen Auswärtserfolg hin. Doch das Heimteam resignierte nicht und gewann fünf der folgenden sieben Einzel (7:8). Da der SVH auch im Schlussdoppel den Kürzeren zog, musste er sich mit der Punkteteilung zufrieden geben.

Ergebnisse: Peckelhoff/Geymeier - Scheiblich/S. Leppert 3:0, Wietzel/Hennemann - Meußgeier/M. Leppert 2:3, Blechschmidt/Reissmann - Trukenbrod/Schneider 0:3, Peckelhoff - Scheiblich 2:3, Geymeier - Meußgeier 3:0, Wietzel - Trukenbrod 2:3, Blechschmidt - M. Leppert 2:3, Reissmann - S. Leppert 1:3, Hennemann - Schneider 3:2, Peckelhoff - Meußgeier 0:3, Geymeier - Scheiblch 3:1, Wietzel - M. Leppert 3:2, Blechschmidt - Trukenbrod 3:1, Reissmann - Schneider 1:3, Hennemann - S. Leppert 3:0, Peckelhoff/Geymeier - Meußgeier/M. Leppert 3:1.

TTC Köditz - ATSV Reichenbach 8:8

Nach dem knappen 8:7-Vorsprung und der anschließenden 1:0-Satzführung im Schlussdoppel schien der erste Doppelpack für Reichenbach greifbar. Doch daraus wurde nichts, da David Greser und Markus Barnickel - die zuvor ihre zwei Einzel gewonnen hatten - noch auf der Strecke blieben. Die stärkste Phase hatte der ATSV nach dem 3:5-Rückstand: Mit fünf Siegen aus sieben Einzeln legte er den Schalter zum 8:7 um. hf Ergebnisse: Meister/Kretschmer - Schirmer/Neubauer 3:1, Hübner/Beyer - D. Greser/Barnickel 3:1, Nürnberger/Kropf - Löffler/A. Greser 0:3, Meister - Schirmer 3:0, Hübner - D. Greser 1:3, Beyer - Löffler 3:2, Nürnberger - Barnickel 2:3, Kretschmer - A. Greser 3:0, Kropf - Neubauer 1:3, Meister - D. Greser 0:3, Hübner - Schirmer 3:0, Beyer - Barnickel 2:3, Nürnbergger - Löffler 1:3, Kretschmer - Neubauer 3:0, Kropf - A. Greser 1:3, Meister/Kretschmer - D. Greser/Barnickel 3:1.