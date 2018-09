DJK stellt sich neu auf

Die Volleyballerinnen der DJK Eggolsheim richten sich neu aus: Eine neue Mannschaft, ein neuer Trainer und ein neuer Sponsor sollen den Fortbestand der seit 37 Jahren tätigen Abteilung sichern. Die Damenmannschaft tritt nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in der Saison 2018/19 in der Bezirksklasse Oberfranken West an. Los geht es mit zwei Auswärtspartien gegen Gastgeber VfB Einberg (Kreis Coburg) und die VG Bamberg III am Samstag, 6. Oktober.

Die Frauen werden künftig von Benedikt Reichold trainiert. "Er ist super sympathisch und engagiert", lobt Abteilungsleiterin Marlen Roppelt. Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange. Zur Beschleunigung der Findungsphase verbrachte das Team ein Wochenende im Zillertal. Gleichwohl würden sich die Eggolsheimerinnen noch über Zuwachs freuen - egal ob mit Volleyballerfahrung oder Anfänger.

Außerdem hat die DJK im Jugendbereich eine U14 und U18 gemeldet. Roppelt sucht noch Verantwortliche, die die Leitung der Jugend ganz oder teilweise übernehmen. Die U18 übt derzeit ebenfalls fleißig, um sich auf den Damenspielbetrieb einzustellen. Die Jugend trainiert jeden Dienstag von 18 bis 19.45 Uhr in der Eggerbachhalle, im Anschluss findet das Damentraining inklusive der fortgeschrittenen Jugendspielerinnen statt. Eine weitere Einheit steht freitags von 18.30 bis 20 Uhr auf dem Programm.

Taschen und T-Shirts gesponsert

Der Ehrenvorsitzende der DJK Eggolsheim, Erwin Roppelt, sagte in seiner Funktion als Geschäftsstellenleiter der Volksbank Forchheim seine Unterstützung zu. So wurde das Damenteam bereits mit neuen Trainingstaschen und die Jugend mit T-Shirts ausgestattet. ero