DJK startet am Sonntag in Play-offs

Die Basketballerinnen der DJK Don Bosco Bamberg starten am Sonntag in die Play-offs der 2. Liga Süd. Der Hauptrundenzweite empfängt um 17.30 Uhr die TS Jahn München zum ersten Spiel der "best-of-three"-Serie in der Graf-Stauffenberg-Halle. Die zweite Partie findet am Freitag, 15. März (19.30 Uhr) in München statt. Sollte ein drittes Spiel nötig werden, würde dies voraussichtlich am Sonntag, 17. März, in Bamberg ausgetragen werden. red