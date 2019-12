DJK scheidet im Pokal aus

Die Zweitliga-Basketballerinnen der DJK Don Bosco Bamberg sind gegen den aktuellen Tabellendritten der 1. Bundesliga im Achtelfinale des DBBL-Pokals ausgeschieden: Gegen den TSV Wassserburg kassierte Don Bosco eine 71:86-Niederlage.

Für das Team von Konstantin Hammerl dürfte es eher ein ungewohntes Gefühl gewesen sein, als Underdog in ein Basketballspiel zu gehen, tritt man in der Meisterschaftsrunde doch meistens mit der klaren Favoritenbürde an. Nicht so am Sonntag: Der TSV Wasserburg gehört zu den besten Teams in Deutschland, in der Vorbereitung im Sommer gab es noch eine deftige Testspielniederlage.

Nach schlechtem Start (0:6) gelang es den Bambergerinnen danach, schnell ins Spiel zu kommen, das hohe Tempo der Gäste mitzugehen und ein offenes Spiel zu gestalten. Es gelang, den 16:23-Rückstand nach dem ersten Viertel in eine 38:35-Pausenführung zu verwandeln. Ein Klassenunterschied zwischen beiden Teams war in der ersten Hälfte nicht zu erkennen.

Selbstverständlich kam es nach der Pause zur erwarteten Reaktion des Erstligisten, doch mit viel Einsatz, Willen und mannschaftlicher Geschlossenheit hielten die Bambergerinnen das Spiel offen. Vier Minuten vor dem Ende betrug der Rückstand nur sehr knappe vier Punkte (69:73). Die letzten Minuten gehörten dann allerdings nur noch Wasserburg, die den 86:71-Endstand klar machten.

Ob es an den schwindenden Kräften der Gastgeberinnen oder an der Umstellung auf eine Zonenverteidigung lag, spielt eher eine untergeordnete Rolle.

Eine starke Leistung, die trotz des Ausscheidens viel Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben geben sollte. Bereits am Sonntag kommt es zum absoluten Spitzenspiel in der 2. Liga Süd gegen Würzburg, Spielbeginn ist um 14.30 Uhr am Georgendamm. Würzburg-Coach Thomas Glasauser zeigte sich beeindruckt vom Niveau des Bamberger Spiels. Ob sich dieser Eindruck verfestigt, wird am kommenden Sonntag eine spannende Frage sein. dl DJK Don Bosco Bamberg: Erica Balman (2), Ela Micunovic (8/2 Dreier), Evelyn Ovner (4), Renata Pudláková (22/1), Sarah Spiegel, Marie Ulshöfer, Daniela Vogel (9), Victoria Waldner (18), Michaela Wildbacher (8)