DJK-Oldies gegen FCB-Youngster

Am Wochenende beginnen die Fußballer auf Kreisebene ihre Spielzeit. Die Kreisliga Kronach hat ihren ersten Spieltag auf drei Tage verteilt. Das Auftaktspiel steigt am Freitag in Steinberg, wo der Nachbar Neufang beim Aufsteiger gastiert.

Die undankbare Aufgabe, die Tipps zum ersten Spieltag abzugeben, bekam Florian Eberth von der SpVgg Lettenreuth. "Das ist ja zum Teil ein Ratespiel für mich", gesteht der 33-jährige Spielertrainer.

Freitag, 18.15 Uhr

TSV Steinberg - DJK-SV Neufang

"Die Partie ist schwierig zu tippen. Meinem Trainerkollegen Pascal Zeiß wünsche ich in der neuen Liga alles Gute. In Steinberg ist es immer schwer zu bestehen. Die Neufanger schätze ich mit ihrem neuen Stürmer Frank Tucci stark ein. Mein Tipp lautet aus Sympathie für Pascal Zeiß 2:2."

Freitag, 18.30 Uhr

SV Friesen II - SpVgg Lettenreuth

"In Friesen ist es sehr schwierig. Man weiß nicht, was auf einen zukommt, welche Spieler aus der ersten Mannschaft in der ,Zweiten' auflaufen. Die Friesener haben eine junge Truppe, die schon im vergangenen Jahr guten Fußball gespielt hat. Wir wollen vorne mitspielen, deshalb hoffe ich auf einen 2:1-Sieg meiner Mannschaft." FC Stockheim - TSV Neukenroth

"Die Neukenrother haben sich als Aufsteiger mit zwei Mitwitzern in der Offensive sehr gut verstärkt. Aber auch die Stärke der Stockheimer liegt im Angriff. Ich erwarte ein torreiches Spiel und tippe auf ein 2:3."

Samstag, 16 Uhr

TSF Theisenort - ASV Kleintettau

"Aufsteiger Theisenort kenne ich gut. Das Team hat sich nicht so stark verändert. Bezirksliga-Absteiger Kleintettau ist für mich eine kleine Wundertüte. Die ASVler haben sicher noch Qualität. Sie hatten ja einige knappe Ergebnisse in der Bezirksliga. Die Aufstiegseuphorie der Theisenorter wird ein wenig gedämpft, denn mein Tipp ist ein 0:1."

Samstag, 17 Uhr

SCW Obermain - FC Lichtenfels II

"Die Lichtenfelser haben - wie man hört - viele Ausfälle. Da die erste Mannschaft fast zeitgleich spielt, werden keine Verstärkungen zu erwarten sein. Die Weismainer haben sich mit Hannes Küfner im Sturm gut verstärkt. Die Mannschaft hat sicher unter Trainer Flo Ascherl sich gut vorbereitet und hatte schon im letzten Jahr eine gute Qualität. Ich erwarte sie in der Liga vorne, deshalb lautet mein Tipp 3:1."

Sonntag, 14 Uhr

DJK Lichtenfels - FC Burgkunstadt

"Im Duell Oldies gegen Youngsters wird das eine klare Sache für die DJK, die mit 3:0 gewinnen wird. Die Burgkunstadter haben einen neuen Trainer und viele junge neue Spieler. Die DJKler werden aber gleich ein Statement setzen."

Sonntag, 15 Uhr

TSV Ludwigsstadt - TSV Weißenbrunn

"Die Ludwigsstadter haben eine bärenstarke Rückrunde gespielt. Florian Fischbach hat in der Vorbereitung schon gut getroffen. Die Weißenbrunner sind fußballerisch aber auch sehr gut. Ich glaube, dass die Ludwigsstadter die Punkte zu Hause behalten und mit 2:1 gewinnen."

Sonntag, 16 Uhr

SV Wolfers-/Neuengrün - FC Marktgraitz

"Die Marktgraitzer haben gute Spieler dazubekommen. Vor allem Colin Gloystein und René Pülz passen gut ins Team, das immer als Kollektiv überzeugt. Aber auch die Wolfersgrüner sind weitgehend zusammengeblieben. Mit ihrem neuen Trainer sind sie aber schwierig einzuschätzen. Ich tippe auf einen Marktgraitzer 3:2-Sieg."