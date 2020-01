DJK Lichtenfels feiert gelungene Funino-Premiere

Die DJK Franken Lichtenfels hat erstmals Jugendfußballturniere in der Halle in der Spielform Funino durchgeführt. Bei dieser Variante des Kinderfußballs wird mit drei Spielern pro Team ohne Torwart auf einem kleinen Feld auf vier Minitore gespielt.

Dass die DJK Franken Lichtenfels im Kreis Coburg/Lichtenfels/Kronach eine Vorreiterrolle in der Einführung dieser Spielform einnimmt, wurde schon allein an der Tatsache offenbar, dass die DJK vier von zwölf G-Jugend-Mannschaften stellte und auch bei den F2-Kids mit zwei Teams am Start war.

Funino beruht auf Erkenntnissen der aktuellen Trainingslehre, unter Berücksichtigung der Entwicklungspsychologie und Fußballdidaktik. Die Vorteile liegen auf der Hand, so sammelten alle Kinder Spielpraxis. Die Freude am Spiel und der Medaille waren Lohn für den Einsatz.

Auch die Fans des "herkömlichen" Hallenfußballs kamen auf ihre Kosten. So wurde bei einem D-Jugend-Turnier das Team der JFG Hohe Aßlitz vor dem FC Lichtenfels und der SG Ebensfeld Turniersieger. Bei den E-Jugendlichen siegte der TSV Marktzeuln vor dem FC Michelau und den Talenten des FC Altenkunstadt.

Am Sonntagvormittag wurde der Hallencup für F1-Jugendliche durchgeführt. Dabei setzte sich das Team Rödental vor dem FC Stockheim und dem VfR Katschenreuth durch. Bestes Team aus dem Landkreis wurde mit als Fünfter die DJK Lichtenfels.

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen des Funino. 24 Teams spielten in den drei Festivals, wie die Turniere genannt werden.