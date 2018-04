DJK Kirchaich "machte Kinder stark"

Gemeinsam "Kinder stark machen" heißt eine Mitmach-Initiative der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Ziel ist es, das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl von Kindern und Jugendlichen zu stärken, damit sie später von sich aus Nein zu Suchtmitteln, wie zum Beispiel Tabak und Alkohol, sagen können. So einen Aktionstag hat die DJK Kirchaich für die Kinder und Jugendlichen der Inliner- und Kegelabteilung unter der Leitung von Lisa Heil im Oberaurach-Zentrum in Trossenfurt angeboten, wie der Verein in einer Mitteilung schildert.

Das Motto "Gegeneinander - Miteinander - Füreinander" zog sich wie ein roter Faden durch den ganzen Tag. Bereits im Vorfeld wurden von den älteren Jugendlichen diverse Spiele und Wettkämpfe für die jüngeren Teilnehmer vorbereitet.



Karotte gegen Brokkoli

Sechs Stunden lang trat das Team "Kräftige Karotte" gegen das Team "Starker Brokkoli" an. Dabei mussten Aufgaben bewältigt werden, die nur gemeinsam zu schaffen waren. Während beim Tauziehen die Kräfte gemessen wurden, waren beim Überqueren des Säureflusses die Kooperationsfähigkeit und die gemeinsame Entwicklung einer Strategie gefragt.

Sonniges Wetter lockte die Mädels und Jungs zur Mittagspause auf den nahe gelegenen Spielplatz. Der "Kinder stark machen"-Parcours stand ebenfalls auf dem Programm. Beim Balltransport, "Blindgänger" sowie Dreibeinlauf stellten die Kinder und Jugendlichen ihr Geschick unter Beweis. Besonderen Anklang fanden das Hör-Memory sowie das Kegeln.

Alle Kinder waren sich außerdem einig, dass das Dosenwerfen beim nächsten Training unbedingt wiederholt werden muss. Zum Schluss erhielten jedes Kind und jeder Jugendliche eine Urkunde und ein kleines Geschenk, gesponsert von der BZgA.

Die Teilnehmer erfuhren, dass es im Alltag nicht nur auf physische Stärke ankommt, sondern auch auf Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit und Wertschätzung gegenüber anderen Menschen. red