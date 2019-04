DJK Kirchaich landet mit Skate-Night einen Volltreffer

Die Inliner-Abteilung der DJK Kirchaich veranstaltete eine Skate-Night im Oberaurachzentrum in Trossenfurt. Lisa Heil, die Leiterin der Inliner-Abteilung, betonte: "Mit der Beteiligung an dieser Aktion wollen wir ein wirkungsvolles Zeichen setzen und dazu beitragen, die Kinder und Jugendlichen in unserem Verein vor der Gefährdung durch Alkohol zu schützen."

Deshalb hatte sich der Verein gezielt gegen den Ausschank alkoholischer Getränke entschieden und bot stattdessen eine Cocktailbar mit leckeren alkoholfreien Cocktails an. Zusätzlich wurden Informationsmaterialien zur Suchtprävention ausgelegt, um die Kinder, Jugendlichen und deren Eltern für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu sensibilisieren.

Außerdem verwandelte sich an diesem Abend die Turnhalle in einen einzigartigen Dancefloor mit aktuellen Musikhits und coolen Lichteffekten. Ein Höhepunkt für die Gäste der Skate-Night war der Auftritt der DJK-Inline-Kids, die dafür extra Choreografien einstudiert hatten. Spannend wurde es anschließend beim Quiz "Eltern gegen Kinder und Jugendliche" mit Fragen zum Thema Alkohol, das die Kinder und Jugendlichen klar für sich entscheiden konnten.

Die rund 70 Besucher waren von der Veranstaltung begeistert, egal ob sie ihre Skates geschnürt hatten und lässig ihre Runden drehten oder ob sie sich in der skate-freien Zone einfach nur entspannten. red