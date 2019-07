DJK feiert

Die DJK Weichtungen richtet von Samstag, 6., bis Montag, 8. Juli, ein Sportwochenende aus. Beginn ist am Samstag um 14 Uhr mit einem Alt-Herren-Turnier mit Stadtlauringen/Ballingshausen, Weichtungen, Poppenlauer, Haard, Friesenhausen/Hofheim, Sondheim/Gbf. und Burgwallbach/ Leutershausen. Der Festbetrieb am Sonntag startet um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Es folgen Fußballspiele: ab 11 Uhr U9: DJK Weichtungen gegen die Spielgemeinschaft Stadtlauringen, 12 Uhr U11: DJK Weichtungen gegen die Spielgemeinschaft Stadtlauringen, 13 Uhr Bambinas: DJK Weichtungen gegen den TSV Ebenhausen, 14 Uhr Damen: DJK Weichtungen gegen Norbie´s Haus, 15.45 Uhr Herren: FC WMP Lauertal II gegen FV Nieder-/Oberwerrn, 17.30 Uhr Herren: FC WMP Lauertal I gegen TSV Grafenrheinfeld. Ab 11.30 Uhr wird Mittagessen angeboten. Der Festbetrieb am Montag beginnt um 14 Uhr mit einem Seniorennachmittag. Ab 17.30 Uhr wird Kesselfleisch gereicht. Gleichzeitig spielt die U7: DJK Weichtungen gegen den TSV Rannungen. sek