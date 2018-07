DJK feiert Sommerfest

sek



Ein Sommerfest feiert die DJK Gefäll am Samstag, 14. Juli, und Sonntag, 15. Juli. Beginn ist am Samstag um 16 Uhr mit dem Bieranstich. Gleichzeitig wird das WM-Spiel um Platz 3 übertragen. Um 17.30 Uhr steht das AH-Spiel TSV Wollbach : TSV Oberelsbach auf dem Programm. Der Festbetrieb beginnt am Sonntag um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Um 16 Uhr können die Besucher das Finale der Fußball-WM verfolgen. Auch an die kleinen Gäste ist mit vielen Aktionen gedacht.