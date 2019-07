DJK feiert Schlumpfparty

Die DJK Schlimpfhof feiert von Freitag, 19. Juli, bis Montag, 22. Juli, ein Festwochenende. Beginn ist am Freitag um 20 Uhr mit der "Schlumpf-Party". Am Samstag, 20. Juli, finden ab 15 Uhr Fußball-Begegnungen statt, um 20 Uhr sorgt die Gruppe "Father & Son mit Frank" für Stimmung. Der Festbetrieb setzt sich am Sonntag ab 12 Uhr fort, um 15 und 18 Uhr finden jeweils Fußballspiele statt. Am Montag, 22. Juli, ist ab 14.30 Uhr Seniorennachmittag, ab 17 Uhr ist Festbetrieb und Unterhaltung mit "Rhöner Blechle", ab 17.30 Uhr spielen "Joyson Safety Systems" gegen die "Blaubären". Samstag und Sonntag und Montag gibt es für Kinder eine Hüpfburg . sek