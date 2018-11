DJK Favorit im U18-Derby

Die jungen Basketballerinnen der DJK Don Bosco Bamberg (2.) empfangen zum Rückrundenauftakt in der Gruppe Mitte der U18-Bundesliga (WNBL) am Samstag (15 Uhr) die Main Sharks Würzburg (5.) zum fränkischen Derby in der Baskidhall. Nach dem 83:38-Erfolg im Hinspiel ist die Mannschaft von Trainer Konni Weiß erneut klarer Favorit. Die Würzburger Talente fuhren jüngst beim Tabellenschlusslicht Team Südhessen ihren ersten Sieg in dieser Saison ein (74:71). Die Bambergerinnen empfahlen sich mit einem 61:48 bei den Dragons Rhöndorf (3.). kw