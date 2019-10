DJK Dampfach hat noch Luft nach oben

Am Sonntag treten die drei Fußball-Bezirksligisten aus den Haßbergen allesamt auswärts an. Dabei hat die Reserve des FC Sand beim Meisterschaftsanwärter TSV/DJK Wiesentheid sicher die schwerste Aufgabe. Aber auch für die Spfr. Steinbach (bei der DJK Altbessingen) sowie für die DJK Dampfach (beim SV Rödelmeier) hängen die Trauben hoch. SV Rödelmaier (15.) - DJK Dampfach (11.)

Der SV Rödelmaier hat sein letztes Spiel bei der SG Oberschwarzach mit 0:3 verloren und ist auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen. Die Platzherren haben zwar bisher nur acht Treffer erzielt, aber ihr letztes Heimspiel immerhin gegen den TSV Forst mit 1:0 gewonnen. Da der Abstand zum rettenden Ufer bereits fünf Punkte beträgt, muss gegen die DJK Dampfach unbedingt ein Heimsieg her.

Die DJK hatte nach sechs langen Wochen endlich mal wieder einen erfolgreichen Auftritt und hat den SV-DJK Unterspiesheim nach hartem Kampf mit 4:1 besiegt. Nach Ansicht von Trainer Oliver Kröner haben die Dampfacher nicht nur läuferisch überzeugt, sondern taktisch auch das umgesetzt, was besprochen wurde. Dennoch sieht er noch Luft nach oben. In Rödelmaier soll diese Erfolgsserie fortgesetzt werden. "Rödelmaier steckt mitten im Abstiegskampf, und so einen Gegner muss man erst recht sehr ernst nehmen. Wir müssen wieder sehr konzentriert auftreten und uns auf unsere Spielweise fokussieren, dann werden wir uns auch belohnen", fordert der Coach. Nur mit einem Sieg kann die DJK den Anschluss ans Mittelfeld herstellen.

DJK Altbessingen - Spfr. Steinbach

Die Heimelf hat nach zuvor vier Siegen in Bergrheinfeld mit 0:1 verloren. In einer Partie mit nur wenig fußballerischen Höhepunkten vergab sie zwei sehr gute Möglichkeiten. Gegen die Seufert-Elf will die DJK Altbessingen unbedingt wieder an ihrer Erfolgsserie anknüpfen und in der Tabelle weiter nach oben klettern. "Die Liga ist so dicht beieinander, da kann an einem guten Tag jeder jeden schlagen. Deshalb dürfen wir keinen Gegner unterschätzen und müssen in jedem Spiel Vollgas geben", sagt DJK-Trainer Michael Fery. Die Steinbacher haben ihren letzten Heimauftritt mit 3:4 gegen den FC Bad Kissingen verloren. "Wenn du zu Hause drei Tore schießt, musst du eigentlich gewinnen", resümierte Spielleiter Martin Tully. Mit 32 Toren haben die Sportfreund nun die meisten Gegentreffer der Liga. Die Offensive mit ihren Torabschlüssen funktioniert mittlerweile sehr gut. Aber wenn die Gäste aus Altbessingen etwas mitnehmen wollen, müssen sie die Fehler in der Abwehr abstellen und dort nicht nur 75, sondern 90 Minuten lang konzentriert arbeiten.

TSV/DJK Wiesentheid (4.) - FC Sand II (16.)

Die Reserve des FC Sand tritt beim Meisterschaftsanwärter TSV/DJK Wiesentheid an. Der Gastgeber verlor zuletzt im Spitzenspiel beim TSV Gochsheim mit 1:3 nach einer 1:0-Führung. Dank ihrer schnellen Stürmer haben die Wiesentheider bereits 22 Mal getroffen. Die letzten drei Heimspiele haben sie alle zu null gewonnen und mindestens drei Tore geschossen. Gegen den FC Sand II soll nun der nächste Heimerfolg eingefahren werden. "Wir wissen, dass die Sander in allen Spielen gut mitgehalten und auch Qualität haben. Auch wenn sie aktuell Tabellenletzter sind, werden wir sie sehr ernst nehmen", verspricht Spielertrainer Hassan Rmeithi.

Die Sander Reserve, die ihr letztes Heimspiel gegen den neuen Spitzenreiter DJK Hirschfeld durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 0:1 verloren hat, ist in Wiesentheid krasser Außenseiter. Die Bayernliga-"Zweite" stellt die drittschlechteste Abwehr und den schlechtesten Angriff der Liga. Da ist ein Sieg kaum vorstellbar. Dennoch hat die Mannschaft schon bewiesen, dass sie viel mehr kann. Aber sie muss mehr Kreativität in ihr Spiel bringen und in der Offensive mal den Bizeps zeigen. Dann wird bei den Sandern irgendwann der Knoten platzen. hd